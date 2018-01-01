Минфин предложил не облагать налогом выигрыши суммой до 7200 евро

С 1 января 2018 года в Латвии вступила в силу налоговая реформа, в рамках которой ПНН облагаются выгрыши в азартные игры и лотереи суммой свыше 3000 евро. Минфин предлагает пересмотреть эту норму и повысить эту сумму до 7200 евро.

Минфин и устроители азартных игр и лотерей договорились ввести регистр самоотказавшихся лиц, что позволит помочь физическим лицам с зависимостью от азартных игр и лотерей, одновременно повысив размер необлагаемой ПНН суммы выигрышей и установив фиксированную ставку ПНН на них в размере 23% независимо от размера выигрыша.

Эти поправки планируется направить на рассмотрение в правительстве и Сейме вместе с поправками к закону об азартных играх и лотереях, предусматривающими введение регистра самоотказавшихся лиц, в который планируется включать лиц, которые сами просят запретить им участвовать в любых азартных играх и лотереях.

Для создания такого регистра потребуется около 83 тыс. евро.