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Какие гастарбайтеры нам нужны - решат после выборов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

В конце октября Минэкономики вновь представит правительству доклад о профессиях, по которым на работу в Латвию можно привлекать иностранцев.

Минэкономики на основе данных о нехватке определенных специалистов в Латвии предложит список профессий, по которым будут применяться иммиграционные льготы. Затем список будет подан на рассмотрение Национальному совету по трехстороннему сотрудничеству, а окончательное решение об его утверждении примет Кабинет министров.

Список профессий планируется пересматривать раз в два года.

В феврале правительство одобрило разработанный министерством список профессий, по которым прогнозируется существенная нехватка рабочей силы.

Он предусматривает, что в Латвию можно будет приглашать иностранных специалистов 237 профессий в научной сфере (физика, химия, математика), отрасли информационных и коммуникационных технологий, обрабатывающей промышленности, электротехнике, строительстве, финансовом анализе, управлении рыболовными и воздушными судами и др.

После дискуссии с организациями медиков из списка были исключены медицинские профессии.

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