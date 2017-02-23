Почему кошки обожают спать рядом со своими хозяевами

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by schlo0p

Каждый, у кого дома живет кошка, знает, что ночью (или в 5 утра) она обязательно проберется к вам в кровать, устроится рядом и уснет, медитативно мурлыкая прямо под ушко. И, конечно, нам от этого спится еще слаще. Но все-таки почему они так любят спать рядом со своими хозяевами?

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Стоит знать, что каждая кошка в первую очередь выбирает то место, в котором она будет ощущать себя в предельной безопасности.

Животные инстинкты заставляют их располагаться в тех местах, где есть защита от возможных врагов.

И как раз таким местом является кровать большого и сильного хозяина, с которым удобно и спокойно.

В природе котята всегда сбиваются в кучу, превращаясь в один большой, мягкий комок. Такой отдых в обнимку с братьями и сестрами не позволяет замерзнуть, пока их мать отлучилась на охоту. Вырастая, они уже так себя не ведут, становясь более независимыми. Кошки, как правило, одиночки.

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Однако домашние кошки совсем не такие,

это детское поведение у них сохраняется на всю жизнь. Только в качестве сородича выступает человек — хозяин.

При таком тесном физическом контакте животному спокойнее, комфортнее и значительно теплее. Что уж тут скрывать, нам такая близость приносит не меньшее удовольствие, не правда ли?

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