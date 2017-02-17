Кот из Турции покорил пользователей Instagram любовью к музыке

 

Фото: instagram.com/sarperduman

В соцсетях набирает популярность аккаунт турецкого пианиста Думана Сарпера (Duman Sarper), который выкладывает ролики со своим котом, наслаждающимся музыкой.

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На одном из видео хозяин играет на пианино, а его питомец сидит у него на коленях.

Кот при этом ластится, урчит и явно блаженствует, слушая музыкальную композицию.

Ролик набрал более 33 тысяч просмотров за пять дней. Пользователи оставляют комментарии, в которых выражают умиление, а также восторгаются игрой исполнителя.

Видео:

Müzik sevdalısı, dünya tatlısı evladım benim 😊😺🎹♩

A post shared by Sarper Duman (@sarperduman) on

Видео:

Bugünkü kedi konçertomuza, arkadan bir de "iştahla yaş mama yeme efekti eklendi 😊😊

A post shared by Sarper Duman (@sarperduman) on

У Сарпера, судя по его аккаунту в Instagram, не менее семи кошек, а их фотографии он часто выкладывает в соцсетях. На его страницу подписаны более 24 тысяч человек.

Фото из Instagram:

A post shared by Sarper Duman (@sarperduman) on

Фото из Instagram:

A post shared by Sarper Duman (@sarperduman) on

Фото из Instagram:

A post shared by Sarper Duman (@sarperduman) on

Напомним, на днях Русский TVNET опубликовал еще один ролик с участием кота. На видео длительностью менее 10 секунд запечатлен курьезный случай из серии «нарочно не придумаешь».

От эффекта неожиданности невольно или засмеешься, или хотя бы улыбнешься. И только потом приходит осознание того, как же жаль несчастного котика

- что он пережил в этот момент, трудно себе представить!

ЧИТАЙ НА TVNET: Нарочно не придумаешь: кто-то просто чихнул - кот запомнит это надолго!

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