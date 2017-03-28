«Боря, отдай булку!» Нет, этот свое не отдаст ни за что...

Ролик, выложенный в YouTube 22 марта, набрал за неполную неделю более миллиона просмотров и огромное число комментариев, один из которых звучит так: «У вас есть хлеб? Боря идет к вам!».

На видео запечатлено, как кот по Борис самоотверженно защищает свою «добычу» - украденный им пакет с белым хлебом. В подписи к ролику отмечается, что Боря живет в приюте.

Однако что в данном случае руководило животным - чувство голода или просто охотничий инстинкт - сказать сложно.

А вот посмотреть на Борю и его смертельную хватку - непременно стоит!

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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