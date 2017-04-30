ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком

Эти милейшие морские выдры, похоже, чувствуют себя абсолютно расслабленными. Фотограф Марио Нонака заприметил редких и малоизученных животных в порту Моро на калифорнийском побережье.
Морская выдра - редко встречающийся вид, но залив Моро является одним из тех мест, где они обитают.
Фотограф агентства Rex Features говорит, что животные используют порт в Персидском заливе, чтобы укрыться от сильного ветра.
«Я знал, что морские выдры давно облюбовали залив Моро, но не ожидал увидеть их в порту, - признается он. - Большинство из увиденных мною животных были мамочками с маленькими детьми».
По словам фотографа,
на побережье выдры охотятся на моллюсков, мидий и крабов, а потом, перекусив, отдыхают, наслаждаясь утренним солнцем.
Морские выдры очень социально активны и после небольшого отдыха стараются побыстрее найти себе друзей для игр.
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida Press
Фото: Rex Features/Vida PressЕще по этой теме