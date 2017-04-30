ФОТО: Редкие морские выдры наслаждаются утренним солнышком

Эти милейшие морские выдры, похоже, чувствуют себя абсолютно расслабленными. Фотограф Марио Нонака заприметил редких и малоизученных животных в порту Моро на калифорнийском побережье.

Морская выдра - редко встречающийся вид, но залив Моро является одним из тех мест, где они обитают.

Фотограф агентства Rex Features говорит, что животные используют порт в Персидском заливе, чтобы укрыться от сильного ветра.

«Я знал, что морские выдры давно облюбовали залив Моро, но не ожидал увидеть их в порту, - признается он. - Большинство из увиденных мною животных были мамочками с маленькими детьми».

Реклама

По словам фотографа,

на побережье выдры охотятся на моллюсков, мидий и крабов, а потом, перекусив, отдыхают, наслаждаясь утренним солнцем.

Морские выдры очень социально активны и после небольшого отдыха стараются побыстрее найти себе друзей для игр.

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Фото: Rex Features/Vida Press

Еще по этой теме