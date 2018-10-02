В Китае появился стеклянный мост со спецэффектами

Мост построили еще три года назад на скале, на расстоянии 718 метров от земли. Стеклянная площадка, на которой позволяют гулять туристам, простирается на 26 метров над пропастью.

Но теперь на мосту можно не только насладиться пейзажами, но и посмотреть на плавающих рыбок, полюбоваться на распускающиеся цветы и даже увидеть трещины, которые появляются под ногами посетителей.

Ранее в Китае построили самый длинный стеклянный мост. Конструкция в две сотни метров длиной завершается смотровой площадкой. На достопримечательность пускают только в бахилах.