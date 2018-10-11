В Индексе человеческого капитала Всемирного банка Латвия заняла 35-е место

Индекс человеческого капитала показывает, насколько родившийся сейчас ребенок будет продуктивен в будущем по сравнению с потенциальной продуктивностью, если он будет здоровым и с полноценным образованием. Шкала оценок - от 0 до 1, где 1 является лучшим результатом. Если показатель страны составляет 0,5, это значит, что человек и страна потеряют половину от своего экономического потенциала.

Индекс человеческого капитала свидетельствует, что 56% родившихся сейчас детей потеряют более половины своих потенциальных доходов, если правительства не начнут немедленно инвестировать в людей.

В новейшем Индексе человеческого капитала первое место занимает Сингапур, за которым следуют Южная Корея и Япония. Среди стран Балтии и Скандинавии самое высокое место занимает Финляндия - пятое. Швеция находится на 8-м месте, Дания - на 17-м, Норвегия - на 18-м, Эстония - на 29-м месте, Исландия - на 33-м, Литва - на 37-м.

Латвия получила оценку 0,72, что означает, что продуктивность родившегося сейчас ребенка достигнет во взрослом возрасте 72% от того, чего он мог бы достичь, будучи совершенно здоровым и с адекватным образованием. Для девочек в Латвии показатель составляет 77%, для мальчиков 68%.