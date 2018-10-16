Предсказано исчезновение пива из-за изменения климата

Известно, что климатические изменения снизят производство кофе и вина. В новом исследовании специалисты определили, что рост глобальной средней температуры также скажется и на доступности пива. По оценкам, в зависимости от тяжести погодных условий может быть потеряно от 3 до 17 процентов урожая ячменя. Это, в свою очередь, приведет к значительному сокращению объемов производимого пива и снижению его потребления на 29 миллиардов литров, что эквивалентно всему пиву, потребляемому в США. Кроме того, ученые предсказывают рост цен в среднем в два раза.