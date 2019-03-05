Правительство одобрило законопроект о бюджете на 2019 год

Дефицит бюджета в 2019 году планируется в размере 0,5% от внутреннего валового продукта (ВВП). В свою очередь рост ВВП прогнозируется в размере 3%.

Как указывает Минфин, в прошлом году продолжался пересмотр бюджетных расходов, в результате чего министерства нашли средства для реализации неотложных мер в подведомственных им сферах. Особое внимание было уделено эффективному управлению недвижимостью и оптимизации информационных и коммуникационных систем. В результате пересмотра расходов в 2019 году получено 51,3 млн евро, из них 7,6 млн евро направлены для улучшения общего финансового пространства, а 43,7 млн евро будут использованы для приоритетных мер.