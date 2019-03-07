Пять идей праздничных подарков на 8 марта

Для любительниц культуры

Если девушка или женщина, которую вы будете поздравлять, интересуется культурой, ей обязательно понравится возможность насладиться искусством. Это могут быть билеты в театр или на концерт, посещение музея или галереи. Если вы не до конца знаете вкусы вашей дамы, подойдёт подарочная карта.

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Гурманам - розовый шоколад

Любая женщина любит лакомства, и нередко что-то сладкое может сделать её более благосклонной. Однако дамы очень избирательны, и удивить их не так уж и просто. Поэтому Laima знакомит с уникальным розовым шоколадом высшего качества Ruby. Шоколад изготовлен руками талантливых мастеров Laima! Ruby подарит незабываемое путешествие в мир вкуса сочных ягод для каждого любителя шоколада. Продукт Laima уникален благодаря своему цвету и насыщенному вкусу, который удалось получить в результате природной ферментации особенных какао бобов Ruby. Процесс проходит без добавления красителей. Шоколад Ruby можно приобрести в магазинах Laima и в торговом центре Stockmann

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Любительницам природы

Наступает весна, и отличной идеей будет дать возможность вашей женщине ещё больше почувствовать её приближение. Посланниками весны могут быть не только цветы, но и возможность отправиться наблюдать за пробуждением природы. Входные билеты в ботанический сад обязательно обрадуют девушку, которая не может устоять перед магией цветов и растений. Также предлагаем вам отправиться на прогулку по лесу. День, проведенный на природе - всегда хорошая идея! Если женщина обожает животных, то посещение зоопарка с тёплым чаем в термосе обязательно будет тем днем, который останется в памяти!

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Неисправимым романтикам

Сколько времени и внимания у нас крадут технологии и ежедневная рутина! Женщина обязательно оценит что-то, что вернет ее в атмосферу романтики. Например, хорошее чтиво. Это не просто книга, это время, которое можно посвятить себе. Поэзия, роман, проза - всё это обрадует любую даму. Если же она не читает книги, то на помощь всегда может прийти кинотеатр, в котором показывают романтичную киноленту.

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