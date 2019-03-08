Прерван конкурс на закупку бронемашин на 200 миллионов евро

В частности, министерство решило прервать закупку легких и средних тактических транспортных средств 4x4.

Закупочная комиссия пришла к выводу, что устранить констатированные Бюро по надзору за закупками в рамках процесса закупки нарушения невозможно, поэтому согласно закону процедуру нужно прервать.

Чтобы устранить нарушения, необходимо внести измерения в техническую спецификацию, что, согласно закону, в рамках ведущегося процесса произвести невозможно.

Необходимо также переоценить порядок тестировния транспортных средств. Чтобы полноценно оценить и протестировать технические параметры, необходима поддержка и других стран, так как для тестирования нескольких позиций у Национальных вооруженных сил нет возможностей. Таким образом, изменения необходимо внести и в сопроводительные формы тестирования, что закон делать в рамках процесса закупки запрещает.

"Обеспечение мобильности НВС по-прежнему критически необходимо для укрепления боевых способностей, поэтому ответственным структурам удалось пересмотреть установленные технические требования, чтобы приобрести бронемашины.

Чтобы снять тень подозрений с этой закупки,ее нужно реализовать в рамках международного договора, поэтому по-возможности быстрее нужно исследовать и оценить, правительства каких стран-партнеров готовы обеспечить соответствующие нуждам НВС платформы тактической мобильности", - отметил министр обороны Артис Пабрикс.

Министерство поясняет, что данная процедура закупок была самая сложная в истории сферы обороны Латвии и, несмотря на прерывание процедуры переговоров, получен огромный опыт, который будет оценен и принят во внимание в следующих закупках, чтобы обеспечить Национальные вооруженные силы самой соответствующей экипировкой.

Напомним, Бюро по надзору за закупками (БНЗ) не разрешило Министерству обороны заключить договор о закупке бронемашин стоимостью примерно 200 млн евро увыигравшей тендер финской компании "Oy Sisu Auto Ab".

Два других участника закупочного конкурса - южноафриканская компания "Paramount International Marketing" и американская "AM General LLC" - обжаловали его результаты.

БНЗ запретило Минобороны заключить общее соглашение с победителем конкурса и отменило решение закупочной комиссии о результатах процедуры переговоров. Минобороны поручено в течение трех месяцев устранить выявленные нарушения и повторно оценить поданные на конкурс предложения.

Запрет обоснован тем, что Минобороны допустило ряд нарушений закупочной процедуры, в том числе неполно отразив свои нужды в документации процедуры переговоров и изменив отдельные пункты предложения закупки, тем самым создав невыгодные условия для отдельных предпринимателей.

Закупочный договор планируется заключить на 10 лет с возможностью продления.