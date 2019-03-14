Прибыль банков в 2018 году превысила 289 млн евро

Банки в 2018 году заработали 289,267 млн евро, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Прибыль банков в прошлом году выросла на 22,5% - в 2017 году она составила 236,101 млн евро.
Общие активы банковского сектора в конце 2018 года составили 22,59 млрд евро - на 20,5% меньше, чем в конце 2017 года, когда они составили 28,397 млрд евро.
Общий кредитный портфель банков в конце прошлого года достиг 19,7 млрд евро - на 36,4% больше, чем в конце 2017 года (14,44 млрд евро).
Общая сумма вкладов в банковском секторе в конце 2018 года составила 19,215 млрд евро - на 5,2% меньше, чем в конце 2017 года (20,267 млрд евро).
Остаток вкладов резидентов в конце 2018 года составил 13,035 млрд евро, нерезидентов - 6,18 млрд евро.