Прибыль банков в 2018 году превысила 289 млн евро

Прибыль банков в прошлом году выросла на 22,5% - в 2017 году она составила 236,101 млн евро.

Общие активы банковского сектора в конце 2018 года составили 22,59 млрд евро - на 20,5% меньше, чем в конце 2017 года, когда они составили 28,397 млрд евро.

Общий кредитный портфель банков в конце прошлого года достиг 19,7 млрд евро - на 36,4% больше, чем в конце 2017 года (14,44 млрд евро).

Общая сумма вкладов в банковском секторе в конце 2018 года составила 19,215 млрд евро - на 5,2% меньше, чем в конце 2017 года (20,267 млрд евро).