Мнение: Разговоры об уходе банков Swedbank и SEB - всего лишь спекуляция

Публикации в СМИ в последние недели о том, что банки Swedbank и SEB могут покинуть рынок в станах Балтии не более чем спекуляция, утверждает главный экономист банка Luminor в Эстонии Тыну Пальм.
По словам экономиста, банковский сектор в Эстонии является одним из самых прибыльных в Европе.
"Я как инвестор с удовольствием хранил бы свои деньги в рентабельных активах", - сказал Пальм журналистам.
В конце прошлой недели руководитель Финансовой инспекции Эстонии Кильвар Кесслер в интервью агентству Bloomberg сказал, что в свете скандалов с отмыванием денег больше всего инспекцию беспокоит, чтобы шведские банки не ушли с эстонского рынка.
В распоряжении банков Swedbank и SEB сейчас 66% процентов рынка кредитов в Эстонии. Ни тот, ни другой банки не утверждали, что рассматривают возможность уйти из региона.
Пресс-секретарь банка SEB рассказал агентству Bloomberg, что долгосрочная стратегия фирма в Балтийских странах сохранять сбалансированный рост по-прежнему в силе.
В банке Swedbank агентству сообщили, что фирма считает себя связанной с этим регионом и видит себя неотделимой частью своих рынков.