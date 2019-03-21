Мнение: Разговоры об уходе банков Swedbank и SEB - всего лишь спекуляция

По словам экономиста, банковский сектор в Эстонии является одним из самых прибыльных в Европе.

"Я как инвестор с удовольствием хранил бы свои деньги в рентабельных активах", - сказал Пальм журналистам.

В конце прошлой недели руководитель Финансовой инспекции Эстонии Кильвар Кесслер в интервью агентству Bloomberg сказал, что в свете скандалов с отмыванием денег больше всего инспекцию беспокоит, чтобы шведские банки не ушли с эстонского рынка.

В распоряжении банков Swedbank и SEB сейчас 66% процентов рынка кредитов в Эстонии. Ни тот, ни другой банки не утверждали, что рассматривают возможность уйти из региона.

Пресс-секретарь банка SEB рассказал агентству Bloomberg, что долгосрочная стратегия фирма в Балтийских странах сохранять сбалансированный рост по-прежнему в силе.