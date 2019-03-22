Новые изменения в финансировании здравоохранения могут вступить в силу с января

Изменения предусматривают создание единой корзины услуг здравоохранения. Чтобы этого добиться, планируется на один процентный пункт повысить взносы социального страхования для альтернативных налоговых режимов - микропредприятий, самозанятых, получателей гонораров, плательщиков патентной платы. Это принесет в бюджет здравоохранения примерно 6 млн евро, сказала Винькеле.

Для тех, кто не платит социальные взносы, планируется ввести обязательный взнос в соотношении с минимальной зарплатой - 43 евро в год. По словам Винькеле, это выгоднее, чем прежняя модель, которая предусматривала уплату 250 евро в год.

Врачам не придется контролировать, кто платит и кто не платит соцналог - это вопрос отношений между частным лицом и Службой государственных доходов (СГД). Если человек не намерен платить обязательный взнос, СГД будет бороться с ним, как с любым другим неплательщиком налогов.