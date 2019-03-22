Новые изменения в финансировании здравоохранения могут вступить в силу с января

Предложенные министром здравоохранения Илзе Винькеле изменения в финансировании здравоохранения планируется разработать и принять до июля, чтобы они могли вступить в силу с января 2020 года. Об этом министр сообщила сегодня после заседания комитета коалиции по развитию.
Изменения предусматривают создание единой корзины услуг здравоохранения. Чтобы этого добиться, планируется на один процентный пункт повысить взносы социального страхования для альтернативных налоговых режимов - микропредприятий, самозанятых, получателей гонораров, плательщиков патентной платы. Это принесет в бюджет здравоохранения примерно 6 млн евро, сказала Винькеле.
Для тех, кто не платит социальные взносы, планируется ввести обязательный взнос в соотношении с минимальной зарплатой - 43 евро в год. По словам Винькеле, это выгоднее, чем прежняя модель, которая предусматривала уплату 250 евро в год.
Врачам не придется контролировать, кто платит и кто не платит соцналог - это вопрос отношений между частным лицом и Службой государственных доходов (СГД). Если человек не намерен платить обязательный взнос, СГД будет бороться с ним, как с любым другим неплательщиком налогов.
В группу лиц, которым медицинское страхование обеспечивает государство, планируется включить тех, кто ухаживает за тяжелыми инвалидами. "Гуманный взнос обязательного страхования здоровья" будет для тех, кто работает на сезонной работе, сказала министр