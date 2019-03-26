Осенью FKTK могут коснуться значительные перемены

Необходимость досрочных выборов председателя совета FKTK связана с тем, что в поправках к закону расширяются функции учреждения, а также выдвигаются новые требования к членам совета.

Полномочия нынешнего руководителя FKTK Петерса Путниньша истекают в 2022 году, и поправки к закону предусматривают,что он может повторно претендовать на должность.

Поправки предусматривают также изменение порядка выдвижения и назначения председателя совета FKTK и членов совета, устанавливают временные ограничения для членов совета, оговаривают, что должностные лица и работники FKTK не несут ответственности за последствия правовых решений для участников финансового рынка и третьих лиц.

В дальнейшем всех членов совета будет назначать Сейм по рекомендации правительства, а выдвижение будет происходить путем открытого конкурса.

Расширены требования к кандидатам в члены совета FKTK. Кандидатом может являться гражданин Латвии, с высшим образованием и знанием по крайней мере двух иностранных языков, обладающий не менее чем пятилетним опытом работы с рынком финансов и капитала, с безупречной репутацией и опытом руководителя. Кроме того, кандидат должен обязательно соответствовать условиям допуска к государственной тайне.