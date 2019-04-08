Пн, 8.04.2019
В последние годы Ушаков стал чаще воздерживаться от компромиссов, стал слишком самоуверенным и по-человечески более упрямым, что зачастую и создавало плохое сотрудничество. Буров более расположен к беседам. Наурис Пунтулис, руководитель фракции Visu Latvijai в РД

В Балтии дорожает электричество. Прирост составил более 10% за неделю

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

На минувшей неделе цена электроэнергии на бирже "Nord Pool" выросла на 4% до 39,42 евро за мегаватт-час (MВт/ч), в странах Балтии средний прирост цен составил 14%, сообщает компания "Latvenergo".

В Латвии и Литве цена электроэнергии составила 39,82 евро за MВт/ч, в Эстонии - 39,8 евро за MВт/ч.

По сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" снизилось до 8106 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы ее производства сократились до 7967 ГВт/ч.

Во всех странах Балтии потребление электроэнергии уменьшилось на 3% до 523 ГВт/ч. В Эстонии потребление составило 158 ГВт/ч (-3%), в Латвии - 138 ГВт/ч (-3%), в Литве - 228 ГВт/ч (-3%).

На прошлой неделе общий объем производства электроэнергии в странах Балтии уменьшился на 6% до 353 ГВт/ч. В Латвии выработка упала на 20% до 133 ГВт/ч, в Эстонии был рост на 1% до 134 ГВт/ч, в Литве прирост составил 12% до 87 ГВт/ч.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ