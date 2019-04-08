В Балтии дорожает электричество. Прирост составил более 10% за неделю

В Латвии и Литве цена электроэнергии составила 39,82 евро за MВт/ч, в Эстонии - 39,8 евро за MВт/ч.

По сравнению с предыдущей неделей потребление электроэнергии в регионе "Nord Pool" снизилось до 8106 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы ее производства сократились до 7967 ГВт/ч.

Во всех странах Балтии потребление электроэнергии уменьшилось на 3% до 523 ГВт/ч. В Эстонии потребление составило 158 ГВт/ч (-3%), в Латвии - 138 ГВт/ч (-3%), в Литве - 228 ГВт/ч (-3%).