Пн, 8.04.2019
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Винькеле: страхование здоровья жителей должно быть обязательным

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Илзе Винькеле

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Коалиция поддерживает то, что страхование здоровья жителей должно быть обязательным, и что его необходимо реализовать через взносы социального страхования, заявила в понедельник министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщает агентство LETA.

Политик указала, что исключением в этом случае могли бы стать освобожденные категории. Она также пояснила, что коалиция поддерживает однокорзинное здравоохранение и отказ от принятой Сеймом системы двух корзин.

На вопрос о планах установить выплату обязательного страхования здоровья по отношению к минимальной зарплате для тех, кто взносы социального страхования не платит, министр отметила, что сейчас идет работа над решениями.

Она указала, что изначально подсчитанная сумма в этих случаях может составлять 1% от минимальной зарплаты, или на данный момент 51,6 евро в год. Ранее звучала сумма в 43 евро в год.

Напомним, предложение Винькеле предусматривает создание единой корзины услуг здравоохранения. Чтобы этого добиться, планируется на 1% увеличить выплаты социального страхования для альтернативных налоговых режимов, в том числе микропредприятий, самозанятых лиц, получателей гонораров и выплат по патентам.

По подсчетам министерства, увеличение выплат на 1% принесет бюджету сферы здравоохранения примерно шесть миллионов евро.

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