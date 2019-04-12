"Стрельба на похоронах звезды": есть жертвы

11 апреля в Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Нипси Хассла произошла стрельба. Об этом сообщает издание Billboard. Известно, что один мужчина был убит, несколько человек ранены.
Начальник полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур сообщил представителям СМИ, что подозреваемые открыли огонь из автомобиля Hyundai серого цвета.
"Нам необходимо закончить это насилие", - отметил он.
Сообщается, что жертвами стали трое мужчин-афроамериканцев и женщина в возрасте от 30 до 50 лет.
Напомним, 31 марта в Лос-Анджелесе рядом со своим магазином одежды Marathon Clothing был застрелен известный американский рэп-исполнитель Нипси Хассл. В Сети также появилось видео этого трагического момента.