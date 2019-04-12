Пт, 12.04.2019

"Стрельба на похоронах звезды": есть жертвы

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ФОТО: AFP/SCANPIX

11 апреля в Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Нипси Хассла произошла стрельба. Об этом сообщает издание Billboard. Известно, что один мужчина был убит, несколько человек ранены. 

Начальник полиции Лос-Анджелеса Майкл Мур сообщил представителям СМИ, что подозреваемые открыли огонь из автомобиля Hyundai серого цвета. 

"Нам необходимо закончить это насилие", - отметил он. 

Сообщается, что жертвами стали трое мужчин-афроамериканцев и женщина в возрасте от 30 до 50 лет. 

Напомним,  31 марта в Лос-Анджелесе рядом со своим магазином одежды Marathon Clothing был застрелен известный американский рэп-исполнитель Нипси Хассл. В Сети также появилось видео этого трагического момента.

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