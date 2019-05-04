Звезда недели: Талантливая и обаятельная Ида Галич

Эта неординарная девушка родилась в Германии в 1990 году.

Ида родилась в семье медика и девушки осетинка по национальности и кадрового офицера, который по долгу службы часто менял место жительства.

Из-за работы отца семья часто переезжала. Наконец юная Ида обосновалась в Москве и пошла в школу.

Интерес к актерскому мастерству девочка проявляла уже с детства. Она никогда не сомневалась, что достигнет успеха.

В школе она часто принимала участие в концертах и спектаклях. Ида очень хотела поступить в театральное училище, но не сделала это из-за лени.

Родители настояли, чтобы Галич получила высшее образование. поэтому девушка поступила в торгово-экономического университет. Она заключила с родителями соглашение, что после получение диплома, сможет делать все, что пожелает.

Ида опять отправилась театральное, но ей предложили только платное обучение. На тот момент денег у Галич не было, тогда она приняла решение попытать счастье в команде КВН.

В 2011 году Галич вместе с подругой Аленой Маковской основала собственную команду под названием "Осенний поцелуй".

Потом в команде произошли перемены и название сменилось на "Москва не сразу строилась". Ребята даже дошли до Премьер-лиги КВН. Но команда заняла только третье место.

Но известность Иде принесло не КВН, а вайны – короткие и позитивные видео.

Как считает сама девушка, именно такой жанр может показать весь талант и мастерство снимающего, ведь, чтобы рассмешить зрителя у тебя очень мало времени.

В Instagram-аккаунте у Иды Галич 5,4 млн подписчиков.

Девушка шутит на самые разнообразные темы, которые могут волновать современных молодых людей - от проблем в отношениях и до самых элементарных ситуаций в магазине.



Первый миллион подписчиков Ида всего за пять месяцев.

Часто вместе с девушкой на видео появляется ее подруга и коллега - Настя Ивлеева.

У Галич есть также и YouTube-канал, который не менее популярен, чем Instagram-аккаунт.

Ида Галич замужем за Аланом Басиевым с 11 мая 2018 года. Вместе с мужем они стали героями программы Регины Тодоренко "Пятница с Региной", где рассказали подробности своего знакомства, дальнейших взаимоотношений, а также про страны, которые решили посетить после бракосочетания.

Не так давно девушка начала записывать песни и снимать клипы, которые преподнесены как короткие истории: "Ты попал", "Дима", "Найти тебя".

В клипах Иды снялось множество звезд российского шоу-бизнеса: Дмитрий Маликов, Мария Миногарова, Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Анна Седокова, Надежда Сысоева и многие другие.