Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов

"Родила или нет?" — этим вопросом задаются миллионы поклонников Меган Маркл по всему миру. Сейчас Меган находится на последнем месяце беременности.

Вот-вот для супругов настанет этот долгожданный день, когда они смогут увидеть своего наследника. Уже несколько месяцев поклонники пристально следят за жизнью монаршей четы. Однако радостный момент принцу Гарри, скорее всего, придётся пропустить.

1 мая в аккаунте Кенстингтонского дворца появилось сообщение о том, что супруг Меган Маркл отправится в Нидерланды с официальным визитом в качестве представителя королевской семьи на "Игры непобежденных".

Собственно, в поездке будущего отца нет ничего необычного: представители королевской семьи частенько отправляются в разные страны с визитами. Однако есть "но": первенец супругов должен появиться на свет со дня на день.

Хотя некоторых поклонников отъезд принца Гарри навёл на мысль о том, что ребёнок уже родился. Недавно Меган подозрительно пропустила торжество в честь 93-летия королевы Елизаветы II. Избранница принца ограничилась скупым поздравлением королевы в социальных сетях. Между тем мама Меган Дория Рэгланд внезапно прилетела к дочери из США. Как говорила сама герцогиня Сессекская, первое купание малыша она доверит только своей матери. Слухи гласят, что Меган не появлялась на публике уже около двух месяцев, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.

Фотогалерея: Принц Гарри и Меган Маркл

"Я думаю, что ребенок Меган и Гарри уже родился. Принц выглядел таким расслабленным и счастливым с Кейт на службе в Вестминстерском аббатстве", — предполагают поклонники.

Есть вероятность, что фанаты правы, так как принц собирается также поехать с визитом в Гаагу.

"Гарри никогда бы не рискнул оказаться так далеко от Меган, когда близятся роды", — убеждены пользователи Сети.

Влюбленные не раз говорили, что хотят жить вне дворцовых правил. Будущего наследника супруги планируют отдать в обычную школу в США, где его не будут воспринимать, как члена династии.

Кроме того, пара отписалась от всех членов королевской семьи в Instagram. Согласно словам влюбленных, они сделали это без злого умысла, а только, чтобы привлечь внимание к конкретным организациям. "Мы хотим пролить свет на несколько учетных записей в Instagram, которые способствуют психическому благополучию, бодипозитиву, уходу за собой и важности человеческих взаимоотношений", — написали они в своём микроблоге.