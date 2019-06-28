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Немиро предоставил Кариньшу объяснения о своем недовольстве работой прежнего совета Latvenergo

Ральф Немиро

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) предоставил сегодня премьер-министру Кришьянису Кариньшу пояснения, почему он был неудовлетворен работой предыдущего совета АО "Latvenergo" и отозвал его, рассказала агентству LETA представитель Немиро Беата Йоните.

Немиро встретился сегодня с Кариньшем и представил ему служебный доклад Минэкономики об оценке работы совета. Детали этого документа не раскрываются.

По словам Йоните, в течение этого дня будет составлено также объяснение премьеру о "неубедительной и неактивной работе совета по уменьшению тарифов на распределение и несоблюдении принципов ОЭСР по эффективному управлению".

Министр не изменил своего убеждения в том, что он, отправив в отставку прежний совет Latvenergo, действовал правомерно и в интересах общества. Новый временный совет состоит из профессионалов отрасли и экспертов, которые уже ранее работали в рабочих группах Министерства экономики.

Совет Latvenergo был распущен по распоряжению Немиро 19 июня этого года.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.

Место уволенного совета занял временный совет, в состав которого вошли советник министра экономики Павел Ребенок, руководитель бюро министра Инесе Кублицка, член правления Латвийской ассоциации ветряной энергии Кристап Степанов, член правления АО Rigensis Bank Ренарс Дегро и Артур Шнориньш.

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