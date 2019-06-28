Немиро предоставил Кариньшу объяснения о своем недовольстве работой прежнего совета Latvenergo

Немиро встретился сегодня с Кариньшем и представил ему служебный доклад Минэкономики об оценке работы совета. Детали этого документа не раскрываются.

По словам Йоните, в течение этого дня будет составлено также объяснение премьеру о "неубедительной и неактивной работе совета по уменьшению тарифов на распределение и несоблюдении принципов ОЭСР по эффективному управлению".

Министр не изменил своего убеждения в том, что он, отправив в отставку прежний совет Latvenergo, действовал правомерно и в интересах общества. Новый временный совет состоит из профессионалов отрасли и экспертов, которые уже ранее работали в рабочих группах Министерства экономики.

Совет Latvenergo был распущен по распоряжению Немиро 19 июня этого года.

В уволенном составе совета с 2016 года работали бывший руководитель DNB banka в Латвии Андрис Озолиньш, член правления национальной авиакомпании airBaltic Мартин Седлацки, бывший заместитель госсекретаря Минэкономики и бывший председатель правления аэропорта "Рига" Андрис Лиепиньш, экс-президент Ассоциации коммерческих банков Латвии и член правления АО "Валстс некустамие ипашуми" Мартиньш Бичевскис, а также бывшая председатель правления RB Rail Байба Рубеса.