Стал "неудобным": назначенный Немиро временный совет Latvenergo подал в отставку

Глава временного совета Павел Ребенок в заявлении для СМИ сообщает, что информировал министра экономики о решении всех членов совета покинуть должности, "поскольку совет не видит возможности полноценно выполнять свои функции из-за политического давления".

"Совет считает, что после публичных заявлений ряда политиков он стал "неудобным" советом, и не видит возможности выполнять поставленные акционером - государством - задачи по снижению счетов за электроэнергию для населения и предпринимателей, что было одной из основных причин освобождения прежнего совета. Временный совет осознает, что его решение об отставке может повлиять на начатый процесс снижения счетов за электроэнергию, а также на полноценное принятие решений в концерне Latvenergo, пока не будет назначен постоянный совет. Тем не менее в нынешней политически накаленной обстановке он не видит других возможностей, кроме отставки", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что упреки в адрес совета в политической ангажированности не имеют под собой оснований, потому что в него входят эксперты своей области и часть из них уже до этого участвовала в созданной Минэкономики рабочей группе по уменьшению счетов за электроэнергию, поэтому их назначение в совет является продолжением начатой работы", - говорится в заявлении Ребенка.

Министр экономики сегодня на телеканале LNT сообщил, что председатель временного совета информировал его о том, что из-за политического давления совет решил уйти в отставку.

Теперь и.о. совета Latvenergo станет госсекретарь Минэкономики Эрик Эглитис как представитель акционера.

Немиро рассказал, что уже после роспуска предыдущего совета Latvenergo был начат конкурс на должности его членов. В настоящее время разрабатывается положение о конкурсе. По прогнозам министра, конкурс может занять несколько месяцев.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее потребовал у министра экономики разъяснений в связи с роспуском прежнего совета предприятия 19 июня.

Немиро предоставил в пятницу, 28 июня, премьеру пояснения, почему он был неудовлетворен работой предыдущего совета Latvenergo и отозвал его. Основной причиной отставки была "неубедительная и неактивная работа совета по уменьшению тарифов на распределение электроэнергии и несоблюдении принципов ОЭСР по эффективному управлению".

Министр не изменил своего убеждения в том, что он, отправив в отставку прежний совет Latvenergo, действовал правомерно и в интересах общества.