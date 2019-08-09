Maxima предупредила о возможном временном дефиците товаров. Все дело в сниженных ценах

Изменения могут коснуться конкретных товаров, на которые распространилось значительное снижение цены, среди них - свежее куриное мясо, свинина, размороженный лосось, шампанское, морепродукты, креветки, пиво, сыры, копченное мясо, а также отдельные молочные продукты.

Также снижение стоимости затронуло хозяйственные товары, например, средства для мытья посуды, стирки, а также товары для семей с малышами.

Чтобы обеспечить доступность товаров для более широкого круга потребителей, на определенные товары введен покупательский лимит в размере 10 единиц для одного покупателя.

Отмечается, что в это предложение включены многие популярные продукты от местных производителей, например, Kārums, Ķekava, Valmiermuiža, Baltais Eko, Ekselence, Limbažu, Cielaviņa, выращенные в Латвии огурцы и помидоры и многое другое.