Министерство образования больше не хочет оплачивать обеды ученикам 1-4 классов

Сейчас обеды для всех учеников 1-4 классов финансируются из бюджета Минобразования. Это ежегодно обходится министерству в неполные 20 миллионов евро, на эти средства бесплатной едой обеспечивались примерно 80 000 детей.

Министерство оплачивает обеды первым четырем классам уже несколько лет, однако сейчас выступило с предложением, что бесплатное питание должны перенять самоуправления, так как первоначальная функция министерства - образование.

"Это вопрос не о том, будут обеды или нет, а вопрос о том, кто их будет оплачивать, кто будет осуществлять эту функцию. И, говоря о самоуправлениях, понятно, что сейчас ресурс, который вкладывает министерство, неэффективен. Для министерства образования и науки это на самом деле нехарактерная функция. Нам нужно думать о содержании, о методологии, а не о бесплатных обедах", - указала министр образования Илга Шуплинска.

Министр считает, что после перенятия питания самоуправлениями, они со средствами будут распоряжаться эффективнее. Кроме того, самоуправления могли бы оценивать, необходимо ли бесплатное питание всем школьникам.

"Или все-таки необходимы шаги в неравнозначной ситуации поддержать того, кому это действительно очень важно. И остальные денежные ресурсы использовать для развития школы", - отметила министр.

В свою очередь Союз самоуправлений обеспокоен, что сейчас для продвижения такого решения мало привлекаются муниципалитеты. Хоть министерство и указывает, что в середине августа эту тему обсуждали с 14 краями Курземе и у них не было значительных возражений, по мнению Латвийского союза самоуправлений, этого слишком мало.

"Нас тревожит то, что Министерство образования и науки выступает с различными сообщениями, в том числе и сейчас о переносе питания с 1 по 4 классы в муниципальные бюджеты, не говоря об этом с самоуправлениями. Этот вопрос сейчас с самоуправлениями не обсуждался", - сказала эксперт Союза самоуправлений Инара Дундуре.

Мнения не спрашивали, к примеру, у Валкского края, который считает, что дополнительные финансовая нагрузка будет слишком тяжелой. В бюджете Валки найти средства на бесплатное питание было бы сложно, так как бюджет самоправления в будущем году не будет больше, а расходы растут.

"По сути, это невозможная миссия, так как в будущем году у нас будут дополнительные расходы как на увеличение зарплат дошкольных педагогов, здесь значительные дополнительные расходы - примерно 100 000 евро. Следующий год будет первым, когда мы не получим особую государственную дотацию на специализированные детсады, так как она закончилась. Это снова 120 000 евро. И питание еще 70 000", - сказал мэр Валки Вент Арманд Крауклис.