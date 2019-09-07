Аквариумы, живые растения и блюда Азии: Lido удивил новым форматом в т/п Alfa

В расширенном торговом парке Alfa LIDO стал крупнейшим арендатором зоны общественного питания. Интерьер нового ресторана на площади 1370 квадратных метров создала архитектор интерьера Эвия Кирсоне-Славинска, создатель Kirson Design Group. Клиенты смогут наслаждаться едой в приятной атмосфере между аквариумами, встроенными в бочки, и более чем 400 живыми растениями: рассадой овощей, приправ и комнатных растений, которые подчеркивают идентичность нового ресторана. Одновременно поесть здесь смогут 322 клиента.

"Открыв LIDO в Alfa, мы хотим обеспечить разнообразной и полноценной едой, которая уже более 30 лет готовится из натуральных и свежих продуктов, каждого жителя Латвии и гостя нашей страны, не теряя при этом стандарты качества LIDO. На своей кухне мы используем только натуральные приправы и красители, у нас нет никаких искусственный усилителей вкуса. Мы идем в ногу со временем как в создании интерьера, так и предлагая разнообразные меню, однако не забываем и о любимых блюдах. Для нас всегда была важна также рабочая среда и условия труда, поэтому мы рады, что почти 80 новым работникам можем предложить не только оплату труда, конкурентоспособную в сфере общественного питания, но и работу в современных, функциональных и хорошо оборудованных помещениях", – рассказывает основатель LIDO и председатель Совета Гунарс Кирсонс.

В ресторане также предусмотрен особый отдел "Кухня мира", где будут как приготовленные на гриле блюда, так и блюда домашней русской кухни, и впервые в LIDO – аутентичные домашние блюда Азии. Это меню разработала живущая в Латвии таиландка Доунгдао Вердинс (Doungdao Verdins) или Фон (Fon). Однако и здесь, как во всех LIDO, будут доминировать уже полюбившиеся местные латышские блюда. В целом в ассортименте предлагается около 300 различных продуктов.

Латышская идентичность подчеркнута и в форменной одежде сотрудников нового ресторана, которые создала Виктория Иониене (Viktorija Joniene), автор местного модного бренда NOLO.

Время работы нового ресторана – ежедневно с 10.00–22.00. Как и другие рестораны LIDO, новый в Alfa предлагает свежую и полноценную еду, приготовленную из тщательно выбранного высококачественного сырья, с натуральными приправами и без искусственных красителей и усилителей вкуса. Также LIDO обязуется до 2025 года полностью отказаться от яиц, снесенных курами, содержащимися в клетках. Уже в настоящее время в ресторанах LIDO можно приобрести еду с использованием яиц от кур только свободного содержания.

Галерея: Lido удивил новым форматом в т/п Alfa