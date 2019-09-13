Правительство распределило на приоритетные меры в будущем году свыше 192 млн евро

Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании принял решение о распределении 192,4 млн евро на приоритетные меры министерств и независимых учреждений в будущем году.

Правительство заслушало информационное сообщение Минфина о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в государственном бюджете 2020 года и о бюджетных рамках на 2020-2022 годы, в котором были обобщены запросы министерств и независимых учреждений на приоритетные нужды.

Хотя правительство на внеочередном заседании приняло решение о распределении дополнительных финансовых средств на приоритеты министерств, министры еще не рассматривали подробный список мероприятий. До вечера пятницы министерства предоставят Минфину информацию о том, на какие конкретно мероприятия они планируют направить дополнительно выделенные средства. В свою очередь Минфин данную информацию обобщит и подаст на рассмотрение в Кабинет министров. Правительство список приоритетных мероприятий рассмотрит в следующий вторник, 17 сентября.

В целом для распределения на приоритетные мероприятия в будущем году доступно около 190 млн евро, в том числе министерствам будет выделено 167 млн евро, независимым учреждениям - 25,5 млн евро.

50 млн евро в бюджете будущего года запланировано для обеспечения повышения оплаты труда медиков и приоритетов Минздрава. На приоритеты Министерства образования и науки выделено 23 млн евро для выполнения решения о повышении с 1 сентября самых низких ставок педагогов до 750 евро и в следующем году.

На повышение дифференцированного необлагаемого минимума до 300 евро в 2020 году планируется направить 32 млн евро, для повышения минимального уровня доходов - 10 млн евро.

На приоритеты Министерства внутренних дел выделено 18,9 млн евро, приоритеты Министерства культуры - 13 млн евро. Для приоритетов Министерства сообщения дополнительно запланировано 9,4 млн евро, на реализацию административно-территориальной реформы - 1,1 млн евро, для Министерства иностранных дел - 3 млн евро.

Дополнительно 5 млн евро будут выделены на приоритеты Министерства юстиции, в том числе для содержания существующей инфраструктуры мест заключения. В свою очередь дополнительные средства в размере 45 млн евро для строительства Лиепайской тюрьмы запланированы в бюджете 2022 года.

Для общественных СМИ в бюджете 2020 года дополнительно предусмотрено 6,3 млн евро, для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 600 000 евро, для Центральной избирательной комиссии - 600 000 евро.

Канцелярии президента планируется выделить дополнительно 700 000 евро, Бюро госуполномоченного по правам человека - 100 000 евро, Бюро по защите Сатверсме - 400 000 евро, Госконтролю - 500 000 евро, Верховному суду - 100 000 евро, Конституционному суду - 900 000 евро, прокуратуре - 400 000 евро.

На новую модель финансирования политических партий планируется выделить 5 млн евро, для мер по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма - 10 млн евро.