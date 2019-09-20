На реконструкцию здания Большой гильдии нужно 5,5 млн евро

На улучшение технического состояния здания Большой гильдии требуется 5,5 млн евро, заявили эксперты Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Состояние конструкций здания позволяет продолжать его эксплуатацию, но с учетом периода эксплуатации и влияния погодных условий в конструкциях, отделке и инженерных сетях появились признаки износа и повреждения. Необходимо также повысить энергоэффективность здания.
Член правления VNI Сигита Январе сказала, что нужно упорядочить систему вентиляции и оборудовать лифты для людей с двигательными нарушениями. VNĪ готово приступить к реконструкции, как только появятся средства.
В 2019 году VNĪ на деньги, выделенные Министерством культуры, реновировало лестницы в здании и провело техническое обследование окон.
В настоящее время госагентство реализует 34 проекта развития на общую сумму 154 млн евро.