Пт, 20.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

На реконструкцию здания Большой гильдии нужно 5,5 млн евро

Большая Гильдия

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На улучшение технического состояния здания Большой гильдии требуется 5,5 млн евро, заявили эксперты Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Состояние конструкций здания позволяет продолжать его эксплуатацию, но с учетом периода эксплуатации и влияния погодных условий в конструкциях, отделке и инженерных сетях появились признаки износа и повреждения. Необходимо также повысить энергоэффективность здания.

Член правления VNI Сигита Январе сказала, что нужно упорядочить систему вентиляции и оборудовать лифты для людей с двигательными нарушениями. VNĪ готово приступить к реконструкции, как только появятся средства.

В 2019 году VNĪ на деньги, выделенные Министерством культуры, реновировало лестницы в здании и провело техническое обследование окон.

В настоящее время госагентство реализует 34 проекта развития на общую сумму 154 млн евро.

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