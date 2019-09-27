СМИ сообщают о женщине, торгующей снимками больной Заворотнюк

Женщина пожелала сохранить анонимность. С 27 сентября она не работает больше в клинике, поэтому готова продать материалы СМИ, если они их интересуют.

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год", - заявила она.

Но экс-сотрудница больницы не сообщила, сколько она хочет за эти материалы.

Ранее СМИ сообщили, что к актрисе привезли ее годовалую дочь.

Семья Анастасии не выходит на связь с прессой и ее нынешнее состояние никак не комментирует. Несколько дней назад старшая дочь Заворотнюк сделала заявление для в социальных сетях.

В прессе сообщалось, что звезды якобы перенесла вторую по счету операцию, теперь у звезды появился шанс на выздоровление. Но затем одна из пациенток этой клиники рассказала врачам, что Заворотнюк отключили от аппаратов и перестали давать лекарства.