Пт, 27.09.2019
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СМИ сообщают о женщине, торгующей снимками больной Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: TASS/Scanpix

Одна из бывших сотрудниц клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк вышла на связь с журналистами, чтобы продать снимки тяжелобольной звезды. Сообщается, что женщина располагает несколькими видео. Об этом пишет StarHit.ru.

Женщина пожелала сохранить анонимность. С 27 сентября она не работает больше в клинике, поэтому готова продать материалы СМИ, если они их интересуют. 

"У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год", - заявила она. 

Но экс-сотрудница больницы не сообщила, сколько она хочет за эти материалы. 

Ранее СМИ сообщили, что к актрисе привезли ее годовалую дочь. 

Семья Анастасии не выходит на связь с прессой и ее нынешнее состояние никак не комментирует. Несколько дней назад старшая дочь Заворотнюк сделала заявление для в социальных сетях.

В прессе сообщалось, что звезды якобы перенесла вторую по счету операцию, теперь у звезды появился шанс на выздоровление. Но затем одна из пациенток этой клиники рассказала врачам, что Заворотнюк отключили от аппаратов и перестали давать лекарства.

Галерея: Анастасия Заворотнюк

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