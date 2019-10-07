Пн, 7.10.2019
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Кабмин, скорее всего, выдвинет кандидатуру Пургайле на пост главы FKTK

Санта Пургайле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Правящие партии, вероятно, направят на утверждение в Сейм кандидатуру Санты Пургайле на должность руководителя Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) , но легкого рассмотрения этого вопроса в парламенте партии не обещают. 

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий сообщил, что вопрос о том, чтобы направить кандидатуру Пургайле на утверждение , будет рассмотрен в правительстве завтра.

Председатель национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvibai (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс сообщил, что партия встретилась с Пургайле и дает ей "определенный кредит доверия", что вовсе не означает обещания такого же голосования депутатов в Сейме.

VL-TB/LNNK  уже предупредило Пургайле о желании встретиться с ней повторно, когда вопрос дойдет до Сейма.

По словам Дзинтарса, политики должны получить уверенность в том, что на должность назначается лучший из возможных кандидатов, способный ответить на все вопросы.

Руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов сказал, что у партии много вопросов, ответы на которые будут получены только с течением времени. 

"Мы занимаем выжидательную позицию в надежде, что руководство FKTK будет выполнять в будущем свои обязанности", - сказал Закатистов. 

Представитель "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс заявил, что министры от этой партии завтра поддержат премьер-министра Кришьяниса Кариньша, но фракция хочет повторно встретиться с Пургайле, чтобы развеять сомнения.

Повторную встречу с кандидатом на должность руководителя FKTK планирует и Новая консервативная партия. 

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