Кабмин, скорее всего, выдвинет кандидатуру Пургайле на пост главы FKTK

Представитель "Нового Единства" Арвил Ашераденс после заседания совета по сотрудничеству коалиционных партий сообщил, что вопрос о том, чтобы направить кандидатуру Пургайле на утверждение , будет рассмотрен в правительстве завтра.

Председатель национального объединения Visu Latvijai! - Tēvzemei un brīvibai (VL-TB/LNNK) Райвис Дзинтарс сообщил, что партия встретилась с Пургайле и дает ей "определенный кредит доверия", что вовсе не означает обещания такого же голосования депутатов в Сейме.

VL-TB/LNNK уже предупредило Пургайле о желании встретиться с ней повторно, когда вопрос дойдет до Сейма.

По словам Дзинтарса, политики должны получить уверенность в том, что на должность назначается лучший из возможных кандидатов, способный ответить на все вопросы.

Руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов сказал, что у партии много вопросов, ответы на которые будут получены только с течением времени.

"Мы занимаем выжидательную позицию в надежде, что руководство FKTK будет выполнять в будущем свои обязанности", - сказал Закатистов.

Представитель "Для развития/За!" Мартиньш Бондарс заявил, что министры от этой партии завтра поддержат премьер-министра Кришьяниса Кариньша, но фракция хочет повторно встретиться с Пургайле, чтобы развеять сомнения.