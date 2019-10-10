СГД собрала налогов больше, чем планировалось

Служба государственных доходов (СГД) за девять месяцев года собрала в бюджет 7,29 млрд евро, что на 50,13 млн евро или 0,7% больше, чем планировалось
.По сравнению с девятью месяцами 2018 года администрируемые СГД поступления в основной бюджет выросли на 280 млн евро или 4%, что обусловлено в основном увеличением поступлений по налогам на рабочую силу и НДС.
Обязательных взносов социального страхования за девять месяцев собрано на 2,58 млрд евро, что на 241,35 млн евро или 10,3% больше, чем годом ранее.
Поступления подоходного налога с населения увеличились на 128,75 млн евро или 10,4% до 1,362 млрд евро.
Возврат налогов населению за девять месяцев составил 152,93 млн евро, что на 15,61 млн евро или 11,4% больше, чем годом ранее.
Поступления по НДС за девять месяцев отстают от плана на 8,87 млн евро или 0,5%, при этом по сравнению с тем же периодом 2018 года они увеличились на 138,04 млн евро или 7,7%, составив 1,931 млрд евро.
Поступления акцизного налога составили 805,87 млн евро, что на 35,35 млн евро или 4,6% больше, чем годом ранее, но на 27,88 млн евро или 3,3% отстает от плана.