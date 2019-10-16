В Риге вырастет плата за отвод сточных вод

Так, с 1 октября для платы за отвод сточных вод будут применяться новые установленные Кабинетом министров нормы о среднем количестве осадков в Риге.

В частности, изменено среднее количество осадков в Риге, и с 1 октября для расчета количества дождевой воды, отведенной в центральную канализацию, будет применяться среднее количество осадков в 671 миллиметр в год вместо предыдущих 636 миллиметров в год.

Чтобы подсчет объема сточных вод соответствовал новым правилам, к уже подсчитанным объемам будет применен коэффициент 1,055. "К примеру, если сейчас клиенту ежемесячно приходится считаться с отведенным дождевыми водами в объеме 55 кубометров, то с 1 октября это уже будет 58,025 кубометров", - пояснил представитель Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

Информация об этих изменениях будет включена и в сентябрькие счета.