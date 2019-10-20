Рабочая группа по будущему э-талона не получит доступ к аудиту Rīgas karte

Напомним, аудит показал, что Rīgas satiksme значительно переплачивает за услугу и зависит от крупных подпредприятий, договоры с которыми заключены непрозрачно, а их разрыв грозит суровыми штрафами. Более того, члены рабочей группы могут быть лично заинтересованы, чтобы Rīgas satiksme сотрудничество с Rīgas karte продолжило, сообщает De facto.

Решение о том, что делать после прекращения договора в 2020 году, придется принимать новому правлению Rīgas satiksme. Предложения для дальнейших действий подаст рабочая группа, которой дано задание обобщить возможности развития билетной системы, оценить нужды Rīgas satiksme и установить стратегические приоритеты.

De facto выяснила, что в состав рабочей группы включены шесть сотрудников Rīgas satiksme, представитель финансового департамента Рижской думы и член правления Rīgas karte: Нил Колечис, Виктор Закис, Эдмунд Зивтиньш, Элина Эпалте-Друлле, Дидзис Степе, Ирина Фельдмане, Андрис Коношонок и Павел Туловскис.

Никому из этой рабочей группы не было позволено ознакомиться с засекреченным аудитом Rīgas karte.

Рабочая группа должна будет работать над идеей, с которой можно согласиться, однако любой идеи может повредить то, как и с кем вместе ее реализуют, отметил временный глава Rīgas satiksme Эрнест Саулитис. Однако констатированное аудитом, по его словам, группа использовать не сможет. Кроме того, прошлый опыт отдельных членов рабочей группы позволяет задать вопрос, насколько объективными они смогут быть.

К примеру, член правления Rīgas karte и технический директор Павел Туловскис, который в прошлом году получил в виде зарплаты почти 130 тысяч евро, с небольшим перерывом работает на предприятии с момента его основания. Он был там и в то время, как были выбраны оба крупных подпредприятия, контролируемые связанным с политиками ЧСР предпринимателем Андреем Блажко - BMS tehnoloģija и Burlat.

В аудите Rīgas karte есть указание на связь Туловскиса с неким поставщиком - HiPark Solutions, которому за четыре года перечислили 120 тысяч евро за технологически сложный ремонт устройств. Владелец предприятия и член правления - 71-летняя Ирина Загороднова. Ее члены семьи - бизнес-партнеры семьи Туловскиса, вместе работают в правлении HiPark Solutions. Ранее Туловскису, а сейчас его жене принадлежат в нем 15 процентов. В разговоре с De facto Туловскис заявил, что никакого конфликта интересов здесь нет.

В аудите Rīgas karte упомянута еще одна представитель рабочсей группы - директор по управлению административными ресурсами Rīgas satiksme Элина Эпалте-Друлле.

Она вместе с мужем, директором муниципального агентства Rīgas gaisma Янисом Друллисом упомянутые как истинные получатели прибыли фирмы Juridiskā prakse un konsultācijas. Это предприятие с 2014 по 2018 годы за юридические консультации получила от Rīgas karte 42 тысячи евро, свидетельствует аудит.

У двух других членов рабочей группы есть опыт в правлении Rīgas satiksme, когда им руководил Леон Бемхенс. Бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш работал в правлении с конца 2013 года по начало 2016 года. Куда больший опыт у Ирины Фельдмане, которая на прошедшем в сентябре конкурсе была избрана новым финансовым директором Rīgas satiksme, вернулась на предприятие спустя три года.

С 2009 по осень 2016 года, около семи лет, она была членом правления Rīgas satiksme. В этот период были заключены договоры на закупку трамваев, автобусов и троллейбусов, по которым сейчас расследование ведет KNAB.