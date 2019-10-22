"Это бутылочное горлышко": в очередях в аэропорту виноваты не только "больничные сотрудников"

Согласно словам Савельева, инфраструктура аэропорта "Рига" развивается несколько медленнее, чем работающие там авиакомпании.

Он также напомнил, что лучше пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, как минимум за два часа до вылета, что иногда досмотр может занять лишь 2 минуты, а иногда и целых 20 минут.

"Это "бутылочное горлышко" - зал регистрации и досмотр. Иногда визуально кажется, что очереди очень длинные. Но, возможно, не так важно, как это выглядит, если человек может быстро пройти досмотр. Для этого мы приобрели специализированную программу, которая измеряет в режиме реального времени, сколько времени тратит пассажир. По нашим оценкам, это время в среднем не превышает 10 минут", - отметил Савельев.

Он также признал, что суматоха с очередями 7 и 8 октября были длиннее, чем планировалось.