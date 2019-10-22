Вт, 22.10.2019
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"Это бутылочное горлышко": в очередях в аэропорту виноваты не только "больничные сотрудников"

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Аэропорт "Рига" является одним из самых быстрорастущих в Европе. Это в свою очередь также оставляет отпечаток на инфраструктуре и персонале, заявил в интервью латвийскому радио член правления аэропорта Артур Савельев.

Согласно словам Савельева, инфраструктура аэропорта "Рига" развивается несколько медленнее, чем работающие там авиакомпании.

Он также напомнил, что лучше пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, как минимум за два часа до вылета, что иногда досмотр может занять лишь 2 минуты, а иногда и целых 20 минут.

 "Это "бутылочное горлышко" - зал регистрации и досмотр. Иногда визуально кажется, что очереди очень длинные. Но, возможно, не так важно, как это выглядит, если человек может быстро пройти досмотр. Для этого мы приобрели специализированную программу, которая измеряет в режиме реального времени, сколько времени тратит пассажир. По нашим оценкам, это время в среднем не превышает 10 минут", - отметил Савельев. 

Он также признал, что суматоха с очередями 7 и 8 октября были длиннее, чем планировалось. 

Напомним, латвийцы в соцсети Twitter стали выражать свое возмущение тем, с какими очередями им пришлось столкнуться 7 октября у контрольно-пропускных пунктов в международном аэропорту "Рига". Некоторые пользователи упомянули возможные причины длинных очередей. Например, предполагалось, что "много людей одновременно взяли больничный, таким образом, выступая против низкой зарплаты". 

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