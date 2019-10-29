В бюджете этого года перераспределят сэкономленные 31 млн евро

Минфин поручил всем министерствам проанализировать выполнение бюджета в 2019 году и сообщить о финансировании, которое не будет использовано к концу года в соответствии с первоначально запланированными целями. По данным министерств, ожидаемая экономия в основном бюджете к концу 2019 года составит 31 175 000 евро.

Больше всего средств - 7,92 млн евро - сэкономило Министерство благосостояния, далее следуют Министерство финансов - 7,9 млн евро, Министерство экономики - 6,88 млн евро, Министерство здравоохранения - 3,67 млн евро, Министерство образования и науки - 1,86 млн евро и Министерство внутренних дел - 1,1 млн евро.

Планируется, что из сэкономленных в 2019 году средств 5,1 млн евро будут выделены Министерству экономики. Из этих денег 5 млн евро будут направлены на жилищную программу, реализуемую Altum.

Министерству здравоохранения планируется выделить 8,88 млн евро, из которых 2,79 млн евро предназначены для покрытия стоимости компенсируемых лекарств, 2,06 млн евро - для обучения резидентов, 1,9 млн евро - для услуг дополнительной реабилитации для детей, услуг по медицинскому оплодотворению для 120 женщин и др. цели.

Министерство внутренних дел получит 1,09 млн евро. Из этой суммы 523 267 евро будут использованы для оплаты сбора и утилизации отходов, содержания недвижимого имущества и страхования транспортных средств.

3 млн евро планируется выделить Министерству образования и науки, из них 1,54 млн евро предназначены для организации международных спортивных мероприятий национального значения и спортивных федераций.

Планируется, что Министерство сообщения дополнительно получит 7 млн евро для компенсации убытков поставщикам услуг общественного транспорта.

Для Министерства благосостояния предназначено 4,12 млн евро, из которых 1,73 млн евро будут использованы для уменьшения очередей за техническими вспомогательными средствами, обеспечения услуг ассистентов и социальной реабилитации. В свою очередь 1,29 млн евро предназначены для обновления материально-технической базы учреждений социального ухода, совершенствования услуг и приведения в порядок инфраструктуры.

Министерство юстиции получит 192 496 евро для покупки мобильных архивных полок и внесения изменений в информационную систему.

Министерство иностранных дел дополнительно получит 18 600 евро, а Министерство культуры - 1,36 млн евро для различных целей.