airBaltic планирует до конца следующего года отказаться от самолетов Boeing 737

airBaltic продолжает процесс обновления флота, чтобы полностью перейти на самолеты Airbus A220-300 до 2023 года. "До конца этого года airBaltic сократит количество самолетов Boeing 737, и в настоящее время планируется, что все самолеты этого типа airBaltic прекратит эксплуатировать до конца 2020 года", - отметили в компании.

В соответствии с планами модернизации флота airBaltic во второй половине сентября получила двадцатый самолет Airbus A220-300, а до конца года получит еще два новых самолета.

К настоящему времени airBaltic на самолетах Airbus A220-300 перевезла свыше 4 млн пассажиров. Сегодня каждый второй пассажир авиакомпании летает самолетами Airbus A220-300. В целом airBaltic на самолетах Airbus A220-300 совершила более 40 000 полетов и налетала свыше 100 000 часов.

Ранее airBaltic планировала отказаться от Boeing 737 в своем флоте уже осенью этого года.

Прибыль airBaltic в прошлом году составила 5,4 млн евро, увеличившись на 46%, а выручка выросла на 18% до 408,7 млн евро.