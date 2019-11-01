Умер самый популярный енотик в Instagram

Лора нашла зверька на улице в 2014 году. В сообщении BBC News говорится, что новорожденную енотиху бросила мать. Животное стало полноправным членом семьи и любимицей Янг.

"Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Лора.

Она отметила, что Тыковка любила фотографироваться, поэтому ей завели страницу в Instagram. За короткое время она стала настоящей звездой Сети. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью его аккаунта проводились различные благотворительные кампании.

"В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня - мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству.