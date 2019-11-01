Пт, 1.11.2019
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Умер самый популярный енотик в Instagram
Ее звали Тыковка...

ФОТО: скриншот instagram.com/pumpkintheraccoon

Самая известная в мире самка енота Тыковка (Pumpkin) умерла в США. Об этом на странице животного в Instagram сообщила его хозяйка Лора Янг, которая вела этот аккаунт с 1,4 миллиона подписчиков.

Лора нашла зверька на улице в 2014 году. В сообщении BBC News говорится, что новорожденную енотиху бросила мать. Животное стало полноправным членом семьи и любимицей Янг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Лора.

Она отметила, что Тыковка любила фотографироваться, поэтому ей завели страницу в Instagram. За короткое время она стала настоящей звездой Сети. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью его аккаунта проводились различные благотворительные кампании.

"В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня - мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству.

Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз", - добавила Янг.

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