Умер самый популярный енотик в Instagram
Самая известная в мире самка енота Тыковка (Pumpkin) умерла в США. Об этом на странице животного в Instagram сообщила его хозяйка Лора Янг, которая вела этот аккаунт с 1,4 миллиона подписчиков.
Лора нашла зверька на улице в 2014 году. В сообщении BBC News говорится, что новорожденную енотиху бросила мать. Животное стало полноправным членом семьи и любимицей Янг.
"Ее смерть стала для нас настоящим шоком, мы все еще пытаемся с этим смириться", - написала Лора.
Она отметила, что Тыковка любила фотографироваться, поэтому ей завели страницу в Instagram. За короткое время она стала настоящей звездой Сети. Кроме публикаций снимков милого животного, с помощью его аккаунта проводились различные благотворительные кампании.
"В течение последних пяти лет эта маленькая девочка всегда была у меня - мы прошли сквозь счастье и слезы. Мне нравится думать, что она помогла мне подготовиться к материнству.
Пампкин слизывала слезы с моего лица, и это заставляло меня смеяться. Так бывало много раз", - добавила Янг.