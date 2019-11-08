В Риге построят самый современный в Европе центр обработки авиационных грузов

Заключенные соглашения предусматривают создание в течение года в аэропорту "Рига" регионального центра DHL по обработке отправлений и логистике площадью 4500 квадратных метров. В новом терминале, который будет построен на территории аэропорта "Рига", разместятся DHL Express и новое сортировочное оборудование, которое повысит эффективность обработки отправлений и тем самым обеспечит более быструю и удобную их доставку клиентам.

В целях сокращения выбросов СО2 в новом терминале планируется применить энергоэффективные решения, в частности, компания намерена пополнить свой автопарк электромобилями.

Илона Лице, председатель правления аэропорта "Рига": "Новый центр DHL по логистике грузов обеспечит в аэропорту "Рига" стабильное и долгосрочное управление потоками авиационных грузов. Основная задача аэропорта – создание соответствующей инфраструктуры и благоприятной платформы для сотрудничества, что будет способствовать привлечению новых грузоперевозчиков и росту оборота авиационных грузов".

Министр сообщения Талис Линкайтс: "Создание в аэропорту "Рига" регионального центра DHL по логистике грузов является свидетельством высокой конкурентоспособности нашего аэропорта и умения привлечь ведущих международных игроков на рынке логистики".

Директор Оперативного отдела DHL Latvija Крист Эзериньш: "В строительство объекта предусмотрено инвестировать 12 миллионов евро. Электронная коммерция и логистика – это связанные сферы, и мы учитываем это, вкладывая средства в создание автоматизированной сортировочной линии, которая позволит оптимизировать и ускорить процесс сортировки.

Договор с инвестором об аренде терминала, заключенный на 10 лет, предусматривает возможность продления срока до 15-20 лет".

И. Лице напомнила, что продолжается процесс развития инфраструктуры аэродрома аэропорта "Рига". Уже в ближайшее время будет закончено строительство нового грузового перрона, который позволит аэропорту "Рига" удвоить пропускную способность в сфере обслуживания грузов и сделает аэропорт более привлекательным для воздушных грузоперевозчиков всего мира.

На новом перроне будут находиться три стоянки с гибкой планировкой для крупнофюзеляжных воздушных судов, что даст возможность принимать грузовые самолеты всех типов.

Таким образом, наряду с новым центром DHL по обработке отправлений и запланированным мультифункциональным логистическим центром в аэропорту "Рига" будет создана современная инфраструктура обработки грузов, что позволит аэропорту стать полноценным участником глобального рынка авиационных грузоперевозок.