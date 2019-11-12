Электроэнергия в странах Балтии дорожает. А как в Латвии?

Электроэнергия в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей подорожала на 7% до 48,21 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Цены на электроэнергию в Эстонии также выросли на 7% до 48,64 евро за МВт/ч, в Латвии - на 6% до 48,64 евро. На бирже Nord Pool средняя цена на электроэнергию подскочила на 17% до 45,41 евро за МВт/ч.