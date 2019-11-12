Вт, 12.11.2019
Типично для бизнесменов из сферы быстрых кредитов и небанковского кредитования, и владельцам Latvijas Hipotēka — Эдгару Талумсу и Никите Гончару — около 30. Несмотря на то, что в бизнесе займов они уже около десяти лет, полноценных интервью с ними практически не было. Лиене Бариса-Сермуле, RE:BALTICA
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Электроэнергия в странах Балтии дорожает. А как в Латвии?

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На минувшей неделе средняя оптовая цена на электроэнергию в странах Балтии выросла, сообщает литовский независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

Электроэнергия в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool по сравнению с предыдущей неделей подорожала на 7% до 48,21 евро за мегаватт-час (МВт/ч). Цены на электроэнергию в Эстонии также выросли на 7% до 48,64 евро за МВт/ч, в Латвии - на 6% до 48,64 евро. На бирже Nord Pool средняя цена на электроэнергию подскочила на 17% до 45,41 евро за МВт/ч.

По оценкам экспертов Elektrum Lietuva, среди факторов, оказавших наибольшее влияние на рост цен, были погодные условия.

"В связи с высоким давлением воздуха на минувшей неделе преобладала низкая температура и малая скорость ветра, поэтому объемы производства на ветряных установках сократились", - говорится в сообщении.

Общее потребление электроэнергии в балтийских странах за неделю выросло на 2% до 554 гигаватт. Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 13% до 295 гигаватт, а за неделю три страны вместе произвели 53% необходимой им электроэнергии.

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