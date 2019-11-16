Армия планирует приобрести Центры управления огнем ПВО

Центры управления огнем ПВО образуют компьютеры с программным обеспечением, с которым возможно осуществлять управление огнем, обмен информацией, а также проводить планирование и контроль за воздушным пространством. Эту мобильную экипировку по необходимости можно разместить в помещениях, контейнерах и транспортных средствах.