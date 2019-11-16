Армия планирует приобрести Центры управления огнем ПВО

Национальные вооруженные силы для развития противовоздушной обороны в ближайшие годы планируют приобрести центры управления огнем ПВО, сообщает агентство LETA.
Центры управления огнем ПВО образуют компьютеры с программным обеспечением, с которым возможно осуществлять управление огнем, обмен информацией, а также проводить планирование и контроль за воздушным пространством. Эту мобильную экипировку по необходимости можно разместить в помещениях, контейнерах и транспортных средствах.
Система предусмотрена, чтобы улучшить командное управление единиц противовоздушной обороны и контроль.
Для укрепления потенциала противовоздушной обороны планируется приобрести несколько центров управления огнем ПВО.
Чтобы не влиять на процесс закупки, Министерство обороны не раскрывает необходимый размер финансов для приобретения центров.