Сб, 16.11.2019
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Армия планирует приобрести Центры управления огнем ПВО

Иллюстративное фото

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

Национальные вооруженные силы для развития противовоздушной обороны в ближайшие годы планируют приобрести центры управления огнем ПВО, сообщает агентство LETA.

Центры управления огнем ПВО образуют компьютеры с программным обеспечением, с которым возможно осуществлять управление огнем, обмен информацией, а также проводить планирование и контроль за воздушным пространством. Эту мобильную экипировку по необходимости можно разместить в помещениях, контейнерах и транспортных средствах.

Система предусмотрена, чтобы улучшить командное управление единиц противовоздушной обороны и контроль.

Для укрепления потенциала противовоздушной обороны планируется приобрести несколько центров управления огнем ПВО.

Чтобы не влиять на процесс закупки, Министерство обороны не раскрывает необходимый размер финансов для приобретения центров.

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