СГД до сих пор ждет декларации о доходах от примерно 20 000 латвийцев

"К сожалению, 20 000 человек пока не сочли необходимым это сделать. Обязанность по крайней мере открыть систему электронного декларирования и посмотреть, что там, есть у каждого, кто в прошлом году получал доходы. То, что вы не откроете и не посмотрите систему, никоим образом не изменит ситуацию", - подчеркнула Яунземе.

Она отметила, что со стороны СГД толерантность по отношению к тем, кто не подал декларации, сохранится до конца этого года, а затем начнется процесс взыскания.

По словам Яунземе, суммы, которые люди должны заплатить в бюджет, очень разные - от 1 до 20 000 евро.