СГД до сих пор ждет декларации о доходах от примерно 20 000 латвийцев

Декларации о доходах за прошлый год в Службу государственных доходов (СГД) еще не подали около 20 000 человек, для которых это обязательно, сказала во вторник Латвийскому радио генеральный директор СГД Иева Яунземе.
"К сожалению, 20 000 человек пока не сочли необходимым это сделать. Обязанность по крайней мере открыть систему электронного декларирования и посмотреть, что там, есть у каждого, кто в прошлом году получал доходы. То, что вы не откроете и не посмотрите систему, никоим образом не изменит ситуацию", - подчеркнула Яунземе.
Она отметила, что со стороны СГД толерантность по отношению к тем, кто не подал декларации, сохранится до конца этого года, а затем начнется процесс взыскания.
По словам Яунземе, суммы, которые люди должны заплатить в бюджет, очень разные - от 1 до 20 000 евро.
С этого года обязательно годовые декларации о доходах должны подавать и те люди, у которых в связи с введением прогрессивной ставки налога или применением дифференцированного необлагаемого минимума возникла налоговая разница, которую нужно доплатить в государственный бюджет.