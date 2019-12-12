FKTK проинформировала о влиянии введенных США санкций на финансовый сектор Латвии

Пресс-конференция началась в 11 часов, участие в ней принимали руководитель FKTK Санта Пургайле, заместитель директора департамента контроля соответствия FKTK Кристап Марковскис и директор юридического департамента Министерства иностранных дел Кристине Лице.

Видео: Пресс-конференция FKTK

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало также четыре подконтрольные Лембергсу организации, которых коснутся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.