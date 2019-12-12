FKTK проинформировала о влиянии введенных США санкций на финансовый сектор Латвии

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) на пресс-конференции проинформировала о влиянии введенных США санкций на финансовый сектор Латвии. Портал TVNET предлагает прямую трансляцию с пресс-конференции.
Пресс-конференция началась в 11 часов, участие в ней принимали руководитель FKTK Санта Пургайле, заместитель директора департамента контроля соответствия FKTK Кристап Марковскис и директор юридического департамента Министерства иностранных дел Кристине Лице.
Видео: Пресс-конференция FKTK
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
OFAC назвало также четыре подконтрольные Лембергсу организации, которых коснутся санкции. Это управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней. Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США.