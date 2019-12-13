Нажиться на соседях: Таллиннский порт хочет воспользоваться транзитной неразберихой в Латвии

План латвийского государства - национализировать Рижский порт для предотвращения проблем - вызвал, по словам директора порта Ансиса Зелтиньша, вопросы у партнеров по международному сотрудничеству.

"Пусть победит здравый смысл. Самое главное, грузовые перевозки должны развиваться. Реструктуризация сектора окажет очень большую услугу нашим соседям, которые, безусловно, уже аплодируют", - сказал он латвийскому телевидению.

"Чье-то горе иногда может быть счастьем для других", - сказал глава Таллиннского порта Вальдо Кальм.

"На самом деле, мы громко заявили, что нашими крупнейшими конкурентами являются порты Балтики, особенно латвийские порты", - сказал глава эстонской государственной компании, по словам которого, гонки с южными соседями идут прежде всего в области нефтепродуктов.

"Скажу честно, да, у нас есть шанс здесь, на наших терминалах и, конечно, в порту".

Есть возможность отвоевать долю рынка

Зелтиньш признал, что конец года был напряженной порой, когда продлеваются контракты с транспортными и логистическими компаниями.

Не пора ли эстонским портам отобрать клиентов у латышей? Кальм объясняет, что не все контракты привязаны к концу года, например, предложения нефтеперевозчиков обычно поступают в течение всего года.

Нефтяной бизнес также является наиболее волатильным: другие грузопотоки в Таллиннском порту более стабильны и слегка растут, но транспортировка нефтепродуктов постоянно идет вверх и вниз.

"Какие-то тендеры идут постоянно, в третьем квартале что-то ушло отсюда в Вентспилс возможно, нашим операторы удастся что-то вернуть, здесь большое значение имеет сотрудничество портов и операторов, а также железная дорога", - сказал Кальм.

"Да, это все большой удар для них", - прокомментировал он попадание Вентспилсского порта и Лембергса лично в список Магнитского.

"Но в этом нет ничего нового, так как бизнес-культуры разные, но для них это очень плохие новости; было видно, что это затронет не только Вентспилс. В широком смысле это не очень хорошая новость и для других портов и для Латвии в целом. Сильный удар, я бы сказал".

Хотя Tallinna Sadam конкурирует с портами Латвии и Литвы, предприятие также является коллегой своих южных соседей по международным организациям. Калм отмечает, что в некотором смысле существует конкуренция между торговыми группами, особенно в круизном бизнесе. Например, Балтийское море конкурирует со Средиземным и Черным морями.

Если крупные круизные компании Таллинн привлекает, в соответствии с некоторыми регуляциями, совместно с Санкт-Петербургом и Хельсинки, в торговом бизнесе приходится работать спина к спине с южными соседями:

между Балтийскими государствами и Балтийским морем в общем случае ставится знак равенства.

Репутацию Таллиннского порта спасает то, что компания зарегистрирована на бирже: это делает государственную фирму более открытой и дает ее партнерам другую картину.

По словам Герта Тийваса, исполнительного директора Liwathon E.O.S., крупнейшего независимого оператора терминала нефтепродуктов в Балтийском море, работающего в гавани Мууга, было бы не очень приятно, если бы оператор порта попал под санкции.

"Конечно, в современном мире мы внимательно следим за опытом наших деловых партнеров, такие вещи идут рука об руку. Трудно судить, но это, безусловно, никому не нравится - начиная с банков, которые начинают задавать вопросы, вашим деловым партнерам, страховым компаниям, аудиторам", - перечислил он.

"Мы знаем, что требования ужесточаются и уже сильно ужесточились, мы должны адаптироваться к этому. Это, конечно, означает, что операторы больше не хотят беспорядка", - сказал Тийвас.

По его словам, время покажет, какие возможности открываются для эстонских портов с введением Соединенными штатами санкций против Лемберга. Насколько известно, самая большая борьба за наливные грузы идет именно с портами Латвии.

"Это довольно свежие новости, и надо посмотреть, что они принесут. На данный момент мы можем сказать, что у нас не было такого напряженного времени в течение многих лет - у нас много активности, новых клиентов и общения.

Для нас это новая и приятная ситуация", - сказал Тийвас.

По его словам, у Эстонии много возможностей, потому что в стране очень хорошие порты - особенно Муугаский, порт мирового уровня.