"В связи с санкциями США" Latvenergo не может закончить реконструкцию ГЭС

Незадолго до того, как Россия в 2014 аннексировала Крым, а страны Запада ответили санкциями, Latvenergo наняло санкт-петербургское предприятие "Силовые машины" на реконструкцию устройств Плявиньской и Кегумской ГЭС. Сумма заказа - почти 80 миллионов евро.

"Силовые машины" производят турбины для электростанций. Крупнейшим владельцем компании является четвертый человек России по богатству Алексей Мордашов. Он как владелец компании "Северсталь" в 2013 году был награжден Латвийским Крестом признания.

В начале 2018 года США включили "Силовые машины" в свою программу украинских санкций. Оказалось, что несколько газовых турбин были поставлены в аннексированный Россией Крым. Они были произведены на заводе, на котором "Силовые машины" является партнером немецкого предприятия Siemens.

Санкции США перечеркнули бизнес "Силовых машин" в Латвии. Несмотря на то, что тогда санкции США для Латвии не были связанными, банки просто отказались перечислять деньги со счета Latvenergo на счет "Силовых машин". В одном из решений суда можно прочесть, что, опасаясь возможных санкций, и бухгалтерское предприятие "Силовых машин" в начале этого года не хотела делать платежи на имя своего клиента.

Работающие в Латвии банки, чтобы обеспечить международные расчеты, сотрудничают и с банками США. Поэтому в принятых банками руководящих линиях разработан всеобщий принцип соблюдать санкции США как в долларах, так и в любой другой валюте.

Чтобы укрепить такую практику юридически, в начале года банковский регулятор - Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) - издала особые правила. Летом Сейм пополнил закон о санкциях. Теперь, объявляя закупки, осваивая деньги еврофондов, или перечисляя учреждениям деньги, нужно проверять, не находится ли получатель в санкционных списках стран НАТО - значит, и США.

Сейчас Латвия может быть единственной страной в Европе, которая так глубоко интегрировала американские санкции в местные законы. Как минимум, регулятору не удалось найти другой такой пример.

После включения "Силовых машин" в санкционный список США, продолжать работы по реконструкции Кегумской и Плявиньской ГЭС стало невозможно. Почти два года Latvenergo консультировалось с учреждениями США в поисках лучшего способа, как договор разорвать.

"Было предусмотрено, что реконструируют пять гидроагрегатов. Два закончены и работают. Для остальных произведены все главные необходимые устройства", - заявил коммерческий директор Latvenergo Улдис Барисс.