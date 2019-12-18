За 11 месяцев план по налогам перевыполнен на 0,6%

По сравнению с 11 месяцами 2018 года администрируемые СГД доходы совокупного бюджета увеличились на 402,455 млн евро или на 4,7%.

В СГД отметили, что в этом году больше всего выросли поступления налогов на рабочую силу - на 0,45 млрд евро или 10,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В том числе поступления взносов государственного социального страхования в январе-ноябре текущего года составили 3,181 млрд евро, что на 3,2% больше плана, подоходного налога с населения - 1,712 млрд евро, что на 10,4% больше, чем планировалось.

Поступления налога на добавленную стоимость составили 2,391 млрд евро, что на 0,7% меньше, чем планировалось. По сравнению с 11 месяцами 2018 года поступления этого налога выросли на 0,18 млрд евро или 7,9%.

Поступления акцизного налога за 11 месяцев текущего года составили 978,582 млн евро, что на 4,4% меньше плана, а по сравнению с тем же периодом 2018 года они выросли на 31,64 млн евро или 3,3%. Как отмечает СГД, на поступления акцизного налога в этом году существенно повлияли изменения политики в отношении акцизного налога на алкогольные напитки.

Подоходный налог с предприятий за 11 месяцев собран на сумму 39,917 млн евро, что на 78,2% меньше, чем планировалось. В СГД пояснили, что на поступления в основном повлиял возврат налога, так как в 2018 году внесенные предприятиями авансовые платежи существенно превышали рассчитанный налог. Из поступлений подоходного налога с предприятий за 11 месяцев текущего года выплачено 118,05 млн евро, что на 59,49 млн евро больше, чем за тот же период 2018 года.