Пт, 20.12.2019
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Строительство станции Rail Baltica в аэропорту "Рига" пройдет в шесть этапов. Конкурс продлен

Визуализация

ФОТО: Rail Baltica/Publicitātes

Продлен срок подачи заявок на объявленный компанией "Европейские железнодорожные линии", отвечающей за реализацию проекта Rail Baltica на территории Латвии, конкурс на строительство железнодорожной станции в аэропорту "Рига", связанной с ней инфраструктуры и эстакад, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Срок подачи заявок продлен до 4 февраля 2020 года.

В положении о закупке говорится, что строительство будет проходить в шесть этапов.

На первом этапе запланированы работы по созданию строительных конструкций терминала, эстакады, а также подъездной дороги с соответствующей инфраструктурой.

На втором этапе запланированы работы по строительству терминала, за исключением работ по созданию строительных конструкций.

За первые два этапа будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями протяженностью 420 метров, а также 3000 метров связанных с ней автодорог и общественные здания площадью 16 000 квадратных метров.

На третьем этапе планируется построить железнодорожную эстакаду с двумя путями длиной 1500 метров от ул. Маза Грамздас до терминала и от терминала до ул. Дзирниеку, а также связанную с ней автодорогу длиной 165 метров.

На четвертом этапе будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями от ул. Дзирниеку до территории Марупе протяженностью 1860 метров.

На пятом этапе планируется возведение насыпи от станции Иманта до ул. Маза Грамздас, а также строительство железнодорожного переезда через ул. Карля Улманя гатве.

На шестом этапе запланировано строительство железнодорожных линий протяженностью 6000 метров от станции Иманта в Риге до территории Марупе.

Председатель правления компании "Европейские железнодорожные линии" Каспар Вингрис ранее заявлял, что строительство железнодорожной станции Rail Baltica в аэропорту "Рига" может обойтись в 250-280 млн евро, однако конкретная сумма будет уточнена, когда будет объявлено о втором этапе строительной закупки.

Галерея: Визуализации Rail Baltica

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