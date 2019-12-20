Строительство станции Rail Baltica в аэропорту "Рига" пройдет в шесть этапов. Конкурс продлен

Срок подачи заявок продлен до 4 февраля 2020 года.

В положении о закупке говорится, что строительство будет проходить в шесть этапов.

На первом этапе запланированы работы по созданию строительных конструкций терминала, эстакады, а также подъездной дороги с соответствующей инфраструктурой.

На втором этапе запланированы работы по строительству терминала, за исключением работ по созданию строительных конструкций.

За первые два этапа будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями протяженностью 420 метров, а также 3000 метров связанных с ней автодорог и общественные здания площадью 16 000 квадратных метров.

На третьем этапе планируется построить железнодорожную эстакаду с двумя путями длиной 1500 метров от ул. Маза Грамздас до терминала и от терминала до ул. Дзирниеку, а также связанную с ней автодорогу длиной 165 метров.

На четвертом этапе будет построена железнодорожная эстакада с двумя путями от ул. Дзирниеку до территории Марупе протяженностью 1860 метров.

На пятом этапе планируется возведение насыпи от станции Иманта до ул. Маза Грамздас, а также строительство железнодорожного переезда через ул. Карля Улманя гатве.

На шестом этапе запланировано строительство железнодорожных линий протяженностью 6000 метров от станции Иманта в Риге до территории Марупе.

Председатель правления компании "Европейские железнодорожные линии" Каспар Вингрис ранее заявлял, что строительство железнодорожной станции Rail Baltica в аэропорту "Рига" может обойтись в 250-280 млн евро, однако конкретная сумма будет уточнена, когда будет объявлено о втором этапе строительной закупки.