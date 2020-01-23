Чт, 23.01.2020
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Государство оплатит безнадежным больным жидкое питание

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Оплачиваемое государством жидкое питание для неизлечимых больных планируется ввести до 1 июля, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения ищет источники финансирования. Планируется, что средства будут найдены за счет экономии, которая образуется, например, если спрос на какую-то услугу оказался меньше, чем планировалось.

На вопрос о том, почему средства не были выделены в бюджете, Страпцане ответила, что на момент утверждения бюджета необходимых на питание средств не было.

По расчетам министерства, на оплату смесей для энтерального и парентерального питания амбулаторных пациентов потребуется 735,5 тыс. евро в год. Эта сумма включает в себя не только питательные смеси, но и средства для их ввода. Одновременно продолжится работа над улучшением других услуг паллиативного ухода.

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