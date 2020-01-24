Буров: в развитие округи магистрали Rail Baltica в Риге нужно вложить до 350 млн евро

"У проекта Rail Baltica огромный потенциал. В ближайшие 50 или даже 100 лет вряд ли будет еще какое-нибудь инфраструктурное решение, которое настолько изменит жизнь рижан. Однако, чтобы этот потенциал был реализован, все задействованные стороны - правительство, город, жители - должны сесть за стол переговоров и искать лучшие решения", - сказал мэр.

Он добавил, что на эти решения потребуются средства самоуправления. Буров назвал "невнятным" транспортный узел между набережной Генерала Радзиньша, ул. Маскавас и заездом на автовокзал. На его преобразование Рижская дума уже решила выделить средства.

Рига готова финансировать трансформацию территорий, прилегающих к Rail Baltica, но ясно, что денег города на это не хватит, сказал мэр.

Например, чтобы построить на участке от центрального вокзала до Даугавы центральный балтийский транспортный узел, нужны инвестиции в размере около 180 млн евро, заявил представитель предприятия по городскому планированию Grupa 93 Нейлс Балгалис. Город может вложить в этот проект около 25 млн евро, а где брать остальные деньги, пока неясно.

По словам Балгалиса, самые большие изменения предстоят в районе центрального вокзала. Вместо туннелей будут наземные переходы, под железной дорогой появится новая улица (продление ул. Элизабетес до ул. Тургенева), новый мост через Даугаву для пешеходов и велосипедистов, соединенная с вокзалом сеть велодорожек, улица 13 января превратится в бульвар и др.

Министр сообщения Талис Линкайтс заявил, что процесс переговоров с Рижской думой раньше мог бы быть и активнее, но теперь самоуправление наконец проявляет заинтересованность. Какие-то проекты, которые могли бы быть профинансированы в текущем периоде планирования, уже запоздали.