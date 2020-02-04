Пургайле: латвийской экономике очень помог бы приход нового кредитора

Латвийской экономике очень помог бы приход нового кредитора в банковский сектор, заявила председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в передаче "Утренняя панорама" на LTV.
Она подчеркнула, что латвийская экономика растет, но объем выдаваемых кредитов слишком мал, поэтому в Латвии есть место для банков, которые хотят сосредоточиться на обслуживании малых и средних предприятий.
В то же время председатель FKTK сообщила, что комиссия не располагает информацией о готовности конкретных банков начать работу в Латвии.
Пургайле также заявила, что в этом году комиссия проведет переговоры с каждым работающим в Латвии банком с целью убедиться, что у кредитных учреждений есть четкие планы работы на этот и последующие годы.