Вт, 4.02.2020
Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана. Янис Палкавниекс, представитель компании Draugiem Group
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Пургайле: латвийской экономике очень помог бы приход нового кредитора

Санта Пургайле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийской экономике очень помог бы приход нового кредитора в банковский сектор, заявила председатель Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санта Пургайле в передаче "Утренняя панорама" на LTV.

Она подчеркнула, что латвийская экономика растет, но объем выдаваемых кредитов слишком мал, поэтому в Латвии есть место для банков, которые хотят сосредоточиться на обслуживании малых и средних предприятий.

В то же время председатель FKTK сообщила, что комиссия не располагает информацией о готовности конкретных банков начать работу в Латвии.

Пургайле также заявила, что в этом году комиссия проведет переговоры с каждым работающим в Латвии банком с целью убедиться, что у кредитных учреждений есть четкие планы работы на этот и последующие годы.

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