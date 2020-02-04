Пургайле: латвийской экономике очень помог бы приход нового кредитора

Она подчеркнула, что латвийская экономика растет, но объем выдаваемых кредитов слишком мал, поэтому в Латвии есть место для банков, которые хотят сосредоточиться на обслуживании малых и средних предприятий.

В то же время председатель FKTK сообщила, что комиссия не располагает информацией о готовности конкретных банков начать работу в Латвии.