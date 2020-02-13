В январе собрано на 5% больше налогов

По сравнению с январем 2019 года администрируемые СГД поступления совокупного бюджета выросли на 74,688 млн евро или 9,6%.

СГД отмечает, что увеличение поступлений в бюджет произошло в основном за счет налогов на рабочую силу.

В январе 2020 года обязательных взносов государственного социального страхования было уплачено на 293,817 млн евро, что на 3,3% больше запланированного и на 18,94 млн евро или 6,9% больше, чем в январе прошлого года.

Поступления подоходного налога с населения составили 183,433 млн евро, что на 23,9% больше запланированного и на 32,156 млн евро или 21,3% больше, чем в январе прошлого года.

В январе этого года 219,177 млн евро или 25,6% администрируемых СГД поступлений в бюджет составил налог на добавленную стоимость (НДС) - это на 0,7% меньше запланированного. По сравнению с январем 2019 года поступления НДС увеличились на 5,055 млн евро или 2,4%.

Возврат НДС составил 106,18 млн евро, что на 4,91 млн евро или 4,8% больше, чем в январе 2019 года.

В то же время поступления подоходного налога с предприятий в январе этого года составили 14,17 млн евро, что на 11,4% меньше запланированного, но на 9,93 млн евро или в 3,3 раза больше, чем в январе прошлого года.